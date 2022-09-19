Жанболат Мамай пробудет под стражей до 12 октября

Жанболат Мамай. Фото: Zhanbolat Mamay/Facebook

Оппозиционный активист Жанболат Мамай пробудет под арестом до 12 октября. Срок пребывания под стражей ему продлен судом. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Алматинском городском суде.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Мамая до 12 октября 2022 года", - заявили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Таким образом, к 12 октября срок содержания под стражей Мамая будет составлять семь месяцев.

Ранее в алматинской полиции сообщали об аресте в отношении оппозиционного активиста Жанболата Мамая.

Отмечалось, что следственное управление города расследует в отношении Жанболата Мамая уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 378, а также частью 2 статьи 274 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988471-zhanbolat-mamay-probudet-pod-strazhey-do-12-oktyabrya/