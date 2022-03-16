Жанболата Мамая арестовали на 2 месяца

Жанболат Мамай. Фото: facebook.com/zhanbolat.mamay

В алматинской полиции сообщили об аресте в отношении оппозиционного активиста Жанболата Мамая. По информации правоохранителей, он взят под стражу на 2 месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, Следственное управление города расследует в отношении Жанболата Мамая уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 378, а также частью 2 статьи 274 УК РК.

По ходатайству следователя суд санкционировал содержание подозреваемого под стражей сроком на два месяца.

"Вместе с тем, дополним, что досудебное расследование осуществляется в строгом соответствии с принципами объективности, полноты и всесторонности", - заверили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961047-zhanbolata-mamaya-arestovali-na-2-mesyatsa/