Карагандинцы поверили "сотруднику акимата" и пожалели об этом

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

Представлявшийся сотрудником акимата мужчина получил деньги от карагандинцев, но своих обещаний не выполнил. Жители стали обращаться в полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

14 июня в полицию обратилась 50-летняя жительница Караганды. Женщина рассказала, что планировала приобрести квартиру по приемлемым ценам. Вскоре, как она посчитала, попался выгодный вариант решения жилищной проблемы.

Горожанка вышла на человека, представившегося сотрудником акимата. Он пообещал оказать помощь в получении квартиры. За свои услуги мужчина попросил 1 млн 600 тыс. тенге.

Карагандинка посчитала договоренность выгодной. Она передала "сотруднику акимата" требуемую сумму. Однако так и не заселилась в собственное жилье. При этом посредник перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась к стражам порядка.

18 июля в полицию поступило очередное заявление. На этот раз обратилась 52-летняя жительница города. Оказалось, что она тоже попалась на уловку и передала подозреваемому 350 тыс. тенге.

По всем фактам правоохранители возбудили уголовные дела по ст.190 УК РК "Мошенничество".

11 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний подозреваемый. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования полицейские установили его причастность еще к двум аналогичным фактам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988451-karagandintsy-poverili-sotrudniku-akimata-i-pozhaleli-ob-etom/