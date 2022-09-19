АФМ выявлена финпирамида, организаторы которой обещали прибыль до 500% от вкладов

Сотрудник на месте следственных мероприятий. Кадр из видео: АФМ РК

В Карагандинской области пресекли факт создания и деятельности финансовой пирамиды. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как установило следствие, путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, было основано 5 групп для сбора вкладчиков.

"Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней", - рассказали в АФМ РК.

Выявленные признаки, отметили в ведомстве, подпадают под перечень основных видов деятельности финансовой пирамиды.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988435-afm-vyyavlena-finpiramida-organizatory-kotoroy-obeschali-pribyl-do-500-ot-vkladov/