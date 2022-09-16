Стало известно, чем закончилась история с оставленным на скамейке ребенком в Актобе

Оставленная на скамейке игрушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла решение в отношении молодой женщины, которая оставила своего пятимесячного ребенка на скамейке в Актобе. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

"Решением Комиссии женщину строго предупредили и при повторном нарушении ее могут лишить родительских прав", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в августе текущего года в дежурную часть полиции Актобе женщина принесла 5-месячного ребенка. Она заявила, что мать малыша была пьяна и ушла в неизвестном направлении, оставив сына на скамейке.

Вскоре сама родительница позвонила правоохранителям и заявила о пропаже ребенка. Поведение актюбинки должны были рассмотреть на Комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее также стало известно, что еще одна мать бросила новорожденного ребенка на улице в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988100-stalo-izvestno-chem-zakonchilas-istoriya-s-ostavlennym-na-skameyke-rebenkom-v-aktobe/