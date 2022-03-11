Мать бросила новорожденного ребенка на улице в Шымкенте

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Мать бросила новорожденного ребенка во двое одного из домов в Шымкенте. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов на своей официальной странице в Instagram.

По его информации, новорожденного ребенка нашли 10 марта студентки во дворе одного из домов недалеко от call-центра скорой медицинской помощи. Девушки принесли младенца в центр.

"Сотрудники и диспетчеры незамедлительно оказали первую медицинскую помощь новорожденному, так как ребенок был переохлажден. Только потом передали его в больницу. Мальчик, вес 3 кг, от роду двое суток", - сообщил Бакытжан Позилов.

По данным Otyrar.kz, мать оставила сына на детской площадке возле песочницы на пересечении улиц Рыскулова и Байтурсынова.

Сколько времени малыш провел на улице, неизвестно. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Врачи экстренно госпитализировали мальчика с переохлаждением в роддом, а затем перевели в больницу. Сейчас он находится в реанимации под медицинским наблюдением.

Полицейские устанавливают личность матери, проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960184-mat-brosila-novorozhdennogo-rebenka-na-ulitse-v-shymkente/