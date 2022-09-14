Тело пропавшего мужчины нашли в овраге в Костанайской области

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Пропавшего 44-летнего мужчину нашли мертвым в Костанайской области. Его убили. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, заявление в полицию поступило 27 июля 2022 года от жительницы села Лесное. Она сообщила, что пропал ее сын.

Позже тело 44-летнего мужчины стражи порядка обнаружили в овраге, в 6 километрах от его родного села.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 27-летний ранее судимый житель села Аулиеколь.

"В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство)", - отметили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, ранее в одном из сел региона также произошло двойное убийство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987705-telo-propavshego-muzhchiny-nashli-v-ovrage-v-kostanayskoy-oblasti/