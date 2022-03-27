Сельчанина подозревают в двойном убийстве в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Двойное убийство произошло в поселке Сарыколь на прошлой неделе. Сельчане помогли стражам порядка раскрыть преступление, написал начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков в своем официальном Fаcebook.

Трагедия произошла 19 марта. В частном доме односельчанин обнаружил тела двух мужчин - 1974 и 1965 годов рождения с признаками насильственной смерти.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Убийство двух и более лиц". В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался житель этого же поселка 2001 года рождения.

Омарбеков отметил, что вина задержанного в совершении двойного убийства подтверждается следственными действиями, изъятыми вещественными доказательствами, а также признательными показаниями.

В настоящее время он находится под арестом.

"Хотел бы отметить, что в раскрытии этого преступления большая помощь была оказана населением поселка Сарыколь. Активная гражданская позиция и неравнодушие сегодня становятся хорошей опорой в работе органов внутренних дел", - добавил начальник ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962291-selchanina-podozrevayut-v-dvoynom-ubiystve-v-kostanayskoy-oblasti/