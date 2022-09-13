Конфликт со стрельбой сняли на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В соцсетях появилось видео конфликта со стрельбой в Алматинской области. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео конфликта опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что люди, судя по всему, проводят земляные работы, когда к ним движется человек и стреляет в воздух.

В ДП Алматинской области сообщили, что 12 сентября около 19.00 часов сотрудники ГКП "Таусамалы Кызмет" и жители села Иргели Карасайского района собрались на месте и приступили к строительству дополнительного источника воды для наполнения резервуаров.

"Бывшее руководство в лице 41-летнего директора выразило недовольство, при этом ее 45-летний супруг осуществил несколько выстрелов в воздух с зарегистрированного на него газового пистолета", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что пистолет изъят. Его владелец доставлен в УП Карасайского района для дальнейшего разбирательства.

"По результатам он будет привлечен к административной ответственности по ст.485 ч.1 КоАП РК (Неправомерное применение оружия с приостановлением действия разрешения на хранение и ношение оружия)", - отметили в ДП Алматинской области.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987563-konflikt-so-strelboy-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/