"Как будто издеваются": павлодарка, получившая удар ножом, недовольна следствием

Екатерина Евтушенко. Фото: NUR.KZ

Павлодарка, получившая удар ножом на отдыхе, требует уголовного наказания для своей обидчицы. По словам Екатерины Евтушенко, после конфликта было открыто дело по факту хулиганства, однако потом его закрыли из-за отсутствия состава преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала Екатерина Евтушенко, 25 июня на берегу Усолки в Павлодаре она отдыхала с дочерью, мамой, племянником и сестрой.

Рядом была компания людей, которые выпивали. По ее словам, изначально конфликт развернулся внутри их коллектива. Павлодарка сделала замечание, за что одна из девушек ударила ее ножом.

"Я отвернулась, буквально 3-4 минуты и хлопок в область шеи, надлопаточной области. Я сначала не поняла, что это нож. Чувствую, что у меня по спине течет тепло, уже по ногам пошло все. Люди стали кричать, что у меня брызжет кровь", - вспоминает Екатерина.

После случившегося она оказалась в больнице, а ударившая ее ножом - в полиции. Изначально стражи порядка открыли уголовное дело по факту хулиганства. Однако, как говорит пострадавшая, на протяжении двух месяцев следователь не брала во внимание ее доводы и показания свидетелей.

"Я требую объективного расследования, чтобы, во-первых, провели допрос нормально, очные ставки, все следственные действия. Считают приоритетными ее показания, на меня внимания не обращают. Надо мной как будто издеваются", - говорит павлодарка.

По ее словам, 27 сентября уголовное дело закрыли. Екатерина обратилась в прокуратуру, которая поручила возобновить расследование.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по ст.293 УК РК (Хулиганство)", - коротко ответили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве больше ничего не добавили. Сослались на тайну следствия.

Напомним, в конце июня стало известно о конфликте двух девушек на берегу реки Усолка, в ходе которого одна из них получила ножевое ранение. Указывалось, что изначально открыли административное производство, но потом возбудили уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987528-kak-budto-izdevayutsya-pavlodarka-poluchivshaya-udar-nozhom-nedovolna-sledstviem/