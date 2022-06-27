Конфликт двух отдыхавших на пляже женщин закончился поножовщиной в Павлодаре

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Конфликт между двумя женщинами произошел на пляже в Павлодаре. Одна из них сделала замечание шумной компании, в которой была другая отдыхающая. В итоге все дошло до поножовщины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации ведомства, конфликт на пляже реки Усолки произошел 25 июня. Женщина отдыхала с детьми и ее не устроило поведение рядом сидящей компании.

"Жительница Павлодара, отдыхавшая на берегу с детьми, сделала замечание сидящей рядом компании, которая также отдыхала с детьми. Люди распивали пиво, кричали и выражались нецензурной бранью. Между ней и одной из женщин из этой компании произошел конфликт, в ходе которого заявительница получила резаные раны", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Стражи порядка уточнили, что жительница Павлодара ударила оппонентку ножом. Сейчас в отношении 26-летней девушки открыто административное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975795-konflikt-dvuh-otdyhavshih-na-plyazhe-zhenschin-zakonchilsya-ponozhovschinoy-v-pavlodare/