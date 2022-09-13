Находящегося в розыске сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан

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Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале сообщила о том, что из международного розыска возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова.

Как пояснили в антикоррупционном ведомстве, номинальный директор ТОО "Новый Калкаман" Пак Виталий Леонидович находился в розыске по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА-Банка" с 2011 года.

"В период 2006-2008 годов посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 млрд. тенге", - заявили в Антикоре.

В 2019 году Пак установлен на территории Китая, в городе Ченду.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, после проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление.

27 августа этого года при содействии Интерпола МВД РК Пак прибыл Алматы. Фигурант дела был водворен в следственный изолятор.

Следствие по данному делу продолжается.

Напомним, недавно европейские СМИ сообщали, что Мухтару Аблязову может грозить экстрадиция из Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987514-nahodyaschegosya-v-rozyske-soobschnika-muhtara-ablyazova-vernuli-v-kazahstan/