Актюбинка лишилась почти 7 млн тенге после предложения заработать на инвестициях

Иллюстративное фото: pexels.com

55-летняя актюбинка лишилась почти 7 млн тенге после того, как с ней связался неизвестный и предложил заработать на инвестициях, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На мобильный телефон 55-летней женщины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансовой организации и предложил заработать на инвестициях.

Актюбинку это заинтересовало, поэтому она перевела 6,7 млн тенге через приложение на счет, указанный злоумышленниками, однако осталась ни с чем.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество". Теперь правоохранители занимаются установлением и задержанием подозреваемых.

Напомним, в Актобе произошел другой похожий случай. 60-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. После разговора с ним она потеряла 22 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987382-aktyubinka-lishilas-pochti-7-mln-tenge-posle-predlozheniya-zarabotat-na-investitsiyah/