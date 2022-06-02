22 млн тенге лишилась актюбинка после разговора по телефону

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60-летняя жительница Актобе лишилась сбережений из-за своей доверчивости. 30 мая женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. После разговора с ним она потеряла 22 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Представившийся сотрудником банка мужчина предложил актюбинке обезопасить ее банковский счет от мошенников. Он заверил, что такая операция является вполне обычной.

Женщина, недолго думая, озвучила код из SMS-сообщения. Получив его, злоумышленник перевел всю сумму с ее карты на другой банковский счет.

В общей сложности ущерб составил более 22 миллионов тенге.

В ДП Актюбинской области отметили, что при подобном звонке якобы от сотрудников службы безопасности банка, ни в коем случае не следует предпринимать какие-либо действия и подтверждать операции.

"Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые сведения у них имеются", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972209-22-mln-tenge-lishilas-aktyubinka-posle-razgovora-po-telefonu/