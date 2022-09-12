Подозреваемых в торговле детьми задержали в Алматы

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Полицейские Алматы установили факты торговли новорожденными детьми. По версии следствия, малышей продавали бездетным парам, сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.

Как установили правоохранители, подозреваемые специально находили беременных женщин, желающих отказаться от своих детей.

"Группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей, и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Торговля несовершеннолетними", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что сейчас подозреваемые в торговле детьми задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В июне прокуратура Алматы сообщала, что выявила сайт, на котором торговали маленькими детьми. На сайте публиковали объявления как "продавцы", так и люди, желающие таким образом усыновить ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987290-podozrevaemyh-v-torgovle-detmi-zaderzhali-v-almaty/