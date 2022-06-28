Новорожденных продавали на одном из казахстанских сайтов, заявили в прокуратуре

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Прокуратура Алматы выявила сайт, на котором размещались объявления о продаже детей. Об этом сообщается на официальном портале надзорного органа.

Как рассказали в прокуратуре, молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали "приобрести" младенцев в нарушение установленного законом порядка без соответствующего решения уполномоченных органов и суда. На сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом.

В надзорном органе напомнили, что, согласно статье 196 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее 7 суток со дня обнаружения, отказа или оставления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 закона "О средствах массовой информации", использование СМИ в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

"В этой связи прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено", - говорится в сообщении ведомства.

Материалы направлены в полицию для проведения проверки на предмет торговли людьми. Отмечается, что за торговлю людьми в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976002-novorozhdennyh-prodavali-na-odnom-iz-kazahstanskih-saytov-zayavili-v-prokurature/