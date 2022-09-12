СМИ: Шесть человек пострадали при стрельбе в ТЦ в Стамбуле

Момент стрельбы в ТРЦ в Стамбуле. Кадр из видео: twitter.com/gazeteistiklal

В торговом центре в Стамбуле в результате вооруженного конфликта пострадали шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на Sabah.

Инцидент случился в торговом центре в Сарыере. Между двумя группами посетителей кафе произошла ссора, которая переросла в драку. После чего стороны начали стрелять друг в друга из пистолетов.

"В результате инцидента пострадали шесть человек, после уведомления на место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Пока полицейские группы принимали меры безопасности на месте происшествия, стало известно, что один из раненых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в публикации издания.

Отмечается, что во время потасовки было выпущено 12 пуль. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок.

"Гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия", – пишет газета.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее в Турции на людей обрушилась сцена, созданная для концерта Таркана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987289-smi-shest-chelovek-postradali-pri-strelbe-v-tts-v-stambule/