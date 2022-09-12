"Убила соперницу и вывезла тело в лесополосу": карагандинке вынесли приговор

Погибшая Анастасия Шевякова. Фото: из семейного архива

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области вынесли приговор в отношении 26-летней женщины, которая обвинялась в убийстве Анастасии Шевяковой, передает корреспондент NUR.KZ.

Уголовное дело рассмотрел судья Кайрат Касимов. По версии следствия, подсудимая совершила убийство из ревности.

Незадолго до этого Анастасия Шевякова попросилась пожить в доме у бывшего сожителя, который на тот момент проживал с обвиняемой. Последняя была не рада такому соседству. В ходе ссоры она нанесла погибшей более 40 ножевых ранений и вывезла тело на санках в лесополосу.

Сегодня по делу был оглашен приговор.

"Признать подсудимую виновной по п.5 ч.2 ст.99 УК РК "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и приговорить к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - зачитал вердикт Кайрат Касимов.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Ими признаны наличие у осужденной несовершеннолетнего ребенка и ее раскаяние.

Родные погибшей удовлетворены приговором. Они не намерены его обжаловать.

"Единственное, что мы, возможно, сделаем, это обратимся в гражданском порядке для возмещения моральной компенсации и материального ущерба. Также у нас остались сомнения по поводу того, что осужденная избавлялась от тела в одиночку. Но это, наверное, уже недоказуемо", - отметили родные погибшей.

Сын Анастасии Шевяковой сейчас проживает с отцом, а над дочерью оформили опекунство посторонние для семьи люди.

Ранее сообщалось, что в Караганде найдена мертвой в лесополосе считавшаяся пропавшей без вести 27-летняя женщина. 26-летнюю подозреваемую задержали. Она признала вину. У погибшей осталось двое детей.

По словам сестры Анастасии Шевяковой, преступление могло произойти на почве ревности к мужчине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987270-ubila-sopernitsu-i-vyvezla-telo-v-lesopolosu-karagandinke-vynesli-prigovor/