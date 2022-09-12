МВД Казахстана сообщило о задержании вооруженных участников ОПГ (фото, видео)

Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Столичными полицейскими в ходе спецоперации были задержаны предполагаемые участники организованной преступной группы. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Нур-Султана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников ОПГ.

Установлено, что они скрывались от уголовного преследования по ч.2 ст.293 УК РК "Хулиганство" и были поданы в розыск в Петропавловске.

"При задержании подозреваемые были вооружены пистолетами Walther, "Оса", заряженными травматическими патронами, а также холодным оружием", - отметили в МВД.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987246-mvd-kazahstana-soobschilo-o-zaderzhanii-vooruzhennyh-uchastnikov-opg-foto-video/