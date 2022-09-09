Служба госохраны и полиция задержали бизнесмена, подозреваемого в сбыте наркотиков в Нур-Султане (фото)

Фото с места событий: СГО

В казахстанской Службе госохраны сообщили о спецоперации, в ходе которой был задержан директор ТОО в Нур-Султане – мужчина подозревается в крупном сбыте наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ.

В СГО сообщают, что бизнесмен был задержан в рамках совместной операции правоохранительных и спецорганов – предполагается, что он был "каналом сбыта" синтетических наркотиков в Нур-Султане.

Фото с места событий: СГО

"9 сентября на спецтрассе по улице Сыганак в ходе тщательно спланированной совместной операции оперподразделениями СГО и управления по противодействию наркопреступности ДП за сбыт наркотиков в крупном размере синтетической группы "Мефедрон" задержан водитель автомашины марки Nissan Teana, 35-летний житель столицы, директор ТОО, занимающейся строительно-монтажными работами в Нур-Султане", - сообщили в службе.

По информации СГО, задержанный дал признательные показания.

Фото с места событий: СГО

Возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 2 УК РК - это "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Следствие по установлению соучастников наркопреступлений, которые могли быть причастны к поставке и сбыту наркотиков в Нур-Султане, продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987026-sluzhba-gosohrany-i-politsiya-zaderzhali-biznesmena-podozrevaemogo-v-sbyte-narkotikov-v-nur-sultane/