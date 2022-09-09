Карагандинца отправили подметать улицы за купленный больничный лист

Фото: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

27-летний житель Караганды 80 часов должен подметать улицы за купленный больничный лист. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, мужчина работал на предприятии. Ему по семейным обстоятельствам понадобились три выходных дня.

Находчивый карагандинец приобрел у неизвестных больничный лист за 4000 тенге и отнес его в отдел кадров. Подделку обнаружили сотрудники организации и сообщили об этом в полицию.

По данному факту в отношения сотрудника было зарегистрировано уголовное дело по ст.385 ч.3 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Мужчине судом было назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ. Осужденный уже подметает городские улицы в ярко-оранжевой жилетке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987061-karagandintsa-otpravili-podmetat-ulitsy-za-kuplennyy-bolnichnyy-list/