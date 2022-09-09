Невменяемым признали тиктокера из Костаная, снимавшего полицейских на видео

Место происшествия. Кадр из видео: tiktok.com/@mercedesbenz63amgw211

В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в публичном оскорблении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Мужчина предстал перед судом по ч.2 ст.378 УК РК. Установлено, что 21 июля 2022 года он, находясь в помещении КПП ДП региона и Костанайском областном центре психического здоровья, публично оскорблял и высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских.

Прокурор и защитник в ходе заседания просили назначить психолого-психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого, который находился на стационарном лечении в Центре психического здоровья.

Данное ходатайство было удовлетворено.

"В настоящее время в суд поступило заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводам которой мужчина совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости", - сообщили в Костанайском областном суде.

Поэтому ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного лечения по месту жительства. Производство по уголовному делу прекращено.

Напомним, в июле текущего года полицейские в районе пляжа в Костанае остановили водителя, который разъезжал на авто без госномеров, но потом их прикрепил.

Когда на него начали составлять протокол, он стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять стражей порядка. Потом попытался скрыться. Сам горожанин все снимал на камеру, а видео публиковал в TikTok. Его задержали и завели уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987005-nevmenyaemym-priznali-tiktokera-iz-kostanaya-snimavshego-politseyskih-na-video/