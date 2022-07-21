"Давайте, теряйтесь!": водитель снял видео с полицейскими и попал в камеру в Костанае

Место происшествия. Кадр из видео: tiktok.com/@mercedesbenz63amgw211

В социальных сетях появились видеозаписи разговора водителя с полицейскими на повышенных тонах с использованием нецензурной брани. Инцидент произошел в Костанае. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве объяснили, что полицейские в районе городского пляжа остановили водителя, который разъезжал на авто без госномеров, но потом их прикрепил.

На мужчину начали оформлять протокол по ст.590 ч.2 КоАП РК за управление транспортным средством без госномеров и намеревались поставить машину на штрафстоянку.

Однако водитель стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять полицейских. Потом попытался скрыться.

Происходящее мужчина снимал на камеру, видео опубликованы в TikTok. На одном из них запечатлен разговор водителя с полицейскими на повышенных тонах.

"Напоследок че скажешь по поводу меня? Отойди от моей машины. Че ты залезал на нее? Давайте, теряйтесь!" - говорит мужчина за кадром полицейскому.

На другом видео видно, что перед машиной стоит правоохранитель, преграждая ей путь. При этом водитель выражается нецензурно, потом сдает назад, объезжает полицейский автомобиль и уезжает с места. Его преследуют стражи порядка.

"О, за мной едут. Да что я сделал? Я домой уже хочу. Не догонят меня", - говорит автор видео.

Как отметили в ДП Костанайской области, водителя задержали.

В отношении жителя города начато административное производство по ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа).

Также возбуждено уголовное дело по ст.378 УК РК (Оскорбление представителя власти).

"В настоящее время житель областного центра водворен в камеру временного задержания до решения суда", - добавили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979577-davayte-teryaytes-voditel-snyal-video-s-politseyskimi-i-popal-v-kameru-v-kostanae/