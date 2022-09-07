Карагандинец доверился знакомому и лишился автомобиля за 7 млн тенге

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Житель Караганды обратился в полицию и заявил, что стал жертвой мошенничества. Доверившись знакомому, мужчина лишился автомобиля стоимостью 7 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Еще в середине августа в полицию Караганды обратился 36-летний житель города и сообщил о мошенничестве.

По словам заявителя, его обманул 40-летний знакомый, который убедил его отдать в свое пользование автомобиль. Сама машина стоимостью 7 млн тенге требовала ремонта.

Злоумышленник пообещал привести транспортное средство в рабочее состояние, а затем выкупить его. Карагандинец согласился.

В течение нескольких дней знакомый успокаивал мужчину, утверждая, что собирает деньги. Вскоре приятель просто перестал выходить на связь.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье "Мошенничество".

3 сентября подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания. В дальнейшем правоохранители установили его причастность еще к девяти фактам мошенничества. Ведется расследование. О судьбе автомобиля не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986624-karagandinets-doverilsya-znakomomu-i-lishilsya-avtomobilya-za-7-mln-tenge/