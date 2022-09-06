Талдыкорганца осудили за надругательства над падчерицей в течение нескольких лет

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В Талдыкоргане вынесли приговор 49-летнему мужчине, который обвинялся в неоднократном надругательстве над малолетней девочкой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетысуской области.

По информации ведомства, расследование уголовного дела длилось с ноября прошлого года.

Собранная доказательная база с выдвинутым обвинительным заключением была передана этим летом на рассмотрение Специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Приговор вынесен в отношении 49-летнего жителя Талдыкоргана, который несколько лет периодически подвергал насилию свою 13-летнюю падчерицу.

В ДП Жетысуской области уточнили, что выявить факт надругательства над ребенком помогли школьные учителя.

"Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Выяснилось, что он в 2002 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении.

О его судимости по указанной статье супруга не знала. В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Было установлено, что сексуальное насилие началось с 8-9-летнего возраста ребенка. Мужчина сознался в совершении преступления", - сообщил начальник следственного управления ДП Жетысуской области Руслан Чарапиев.

Досудебное расследование проводилось по ст.121 ч.4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Мужчина признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986407-taldykorgantsa-osudili-za-nadrugatelstva-nad-padcheritsey-v-techenie-neskolkih-let/