Женщину убили в первую брачную ночь в Шымкенте

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В социальных сетях опубликовали видеообращение жительницы Шымкента. Она рассказала, что погибла ее дочь, которая работала учительницей. В преступлении женщина обвинила зятя. По данным полиции, подозреваемый задержан, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение женщины опубликовали в Facebook. Она рассказала, что ее 32-летняя дочь вышла замуж по мусульманским традициям, официально брак не был зарегистрирован.

В первую брачную ночь ее жестоко избили, в результате чего она скончалась. В совершении преступления жительница Шымкента подозревает зятя.

Инцидент произошел еще 26 июня. Однако, по словам женщины, подозреваемый так и не был задержан.

По информации МВД, размещенной на официальном сайте Polisia.kz, 26 июня в Аль-Фарабийское РУП ДП Шымкента поступило сообщение от бригады скорой помощи об обнаружении тела 32-летней женщины.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Данный факт был зарегистрирован по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемым признан 38-летний гражданский муж погибшей. В отношении него заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и объявили в розыск.

27 августа мужчина был задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985202-zhenschinu-ubili-v-pervuyu-brachnuyu-noch-v-shymkente/