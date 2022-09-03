Мужчину зарезали во время застолья в Жетысуской области

Вещдок. Фото: polisia.kz

В Панфиловском районе Жетысуской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве задержан, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

1 сентября в селе Аулиеагаш обнаружили тело местного жителя с явными признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что мужчина был заколот несколькими ударами ножа, который полицейские нашли на месте происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось по "горячим следам" задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 40-летний местный житель, с которым погибший распивал алкоголь.

Мужчина не стал отрицать свою вину и признал собственный нож, брошенный им на месте преступления.

Он рассказал, что во время пьяного застолья произошла ссора, переросшая в драку и поножовщину.

Расследование по факту проводится по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемый помещен под стражу. Назначен ряд экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986003-muzhchinu-zarezali-vo-vremya-zastolya-v-zhetysuskoy-oblasti/