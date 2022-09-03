Оправданному по делу об изнасиловании выплатят миллионы тенге в Актобе

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Жителя Актобе сначала осудили за изнасилование, а потом оправдали. Мужчина потребовал за незаконное уголовное преследование 3 миллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда №3 города Актобе.

В прошлом году 30-летнего жителя города осудили за изнасилование. Он получил 5 лет лишения свободы. Мужчина уверял, что преступление не совершал.

Весной этого года дело рассмотрела судебная коллегия Актюбинского областного суда и пришла к выводу, что участие подсудимого в изнасиловании не доказано. Его оправдали.

Актюбинец предъявил иск к государству и потребовал, чтобы ему заплатили за моральный вред 3 миллиона тенге.

Также он отмечал, что из-за уголовного дела не смог попасть на работу вахтовым методом в Нижневартовск и его утраченный заработок превысил 7 миллионов тенге. Эту сумму он тоже потребовал ему возместить.

Но по данному поводу суд установил, что истцу не должны платить за утраченный заработок, так как он прекратил трудовые отношения с работодателем в России по собственной инициативе еще до возбуждения в отношении него уголовного дела.

В итоге требования оправданного были удовлетворены частично. Министерство финансов обязали выплатить ему за моральный вред 1 миллион тенге и еще 1 миллион 130 тысяч тенге - за юридическую помощь по уголовному и гражданскому делам.

"На решение могут быть поданы апелляционные жалобы и ходатайство прокурора в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме", - говорится в документе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985991-opravdannomu-po-delu-ob-iznasilovanii-vyplatyat-milliony-tenge-v-aktobe/