Осужденного за изнасилование оправдали в Актобе

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В конце прошлого года 30-летнего актюбинца обвинили в изнасиловании и приговорили к 5 годам лишения свободы. Его мать записала видеообращение и заявила, что сын не виновен. Недавно областной суд рассмотрел апелляцию по этому делу, передает "Диапазон".

После приговора суда первой инстанции мать мужчины заявила, что его осудили незаконно.

"Есть все экспертизы, которые доказывают, что сын не виновен, а его осудили на 5 лет. Прошу, помогите", - обращалась к общественности женщина.

На днях по апелляционной жалобе дело об изнасиловании рассмотрели в Актюбинском областном суде.

Коллегия отменила обвинительный приговор и полностью оправдала осужденного в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

Судом установлено, что в ходе досудебного расследования были допущены грубые нарушения норм УПК, а три экспертизы не подтвердили причастность актюбинца к инкриминируемому деянию.

Теперь оправданный имеет право взыскать с государства компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959251-osuzhdennogo-za-iznasilovanie-opravdali-v-aktobe/