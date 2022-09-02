Какие регионы Казахстана "лидируют" по числу коррупционеров в акиматах

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Эксперты провели анализ коррупционных правонарушений, совершенных чиновниками, и выяснили, в каких регионах чаще всего наказывали сотрудников акиматов за взятки и другие коррупционные преступления. Результаты анализа опубликованы на сайте Ranking.kz.

По данным аналитического портала, с января по июль 2022 года коррупционные правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. Это рекордное значение за последние годы. К примеру, за тот же период 2021 года на коррупции были пойманы 87 сотрудников различных акиматов.

Отмечается, что именно в 2021-2022 годах число служащих акиматов, совершивших коррупционные правонарушения, значительно превысило показатели предыдущих лет. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было 11 правонарушителей, 2019-го — 23, 2018-го — 22.

В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за:

присвоение или растрату вверенного чужого имущества — 28 человек;

получение взятки — 26 человек;

дачу взятки — 19 человек;

мошенничество — 14 человек.

Инфографика: ranking.kz

В региональном разрезе больше всего служащих акиматов попалось на коррупционных правонарушениях в Туркестанской области — 13 человек. Отметим, экс-главе этого региона Умирзаку Шукееву даже пришлось подать в отставку после того, как его подчиненного - акима Кентау - осудили за взятку.

Среди антилидеров по численности коррупционных правонарушителей также оказались Кызылординская область (11 человек) и Шымкент (9 человек).

Лучше всего ситуация обстоит в Нур-Султане, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях - по 1 правонарушению за прошедшие полгода.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985847-kakie-regiony-kazahstana-lidiruyut-po-chislu-korruptsionerov-v-akimatah/