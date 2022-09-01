Карагандинка на почве ревности ударила ножом молодого мужа

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

53-летняя жительница Караганды в ходе ссоры на почве ревности ранила ножом молодого сожителя. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщина предстала перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда.

Подсудимая рассказала, что в тот злополучный вечер выпивала с гражданским мужем, они повздорили. Сожитель был намного моложе ее, поэтому она ревновала его к другим женщинам.

В ходе конфликта мужчина сначала толкнул супругу, а затем ударил ее по голове бутылкой. После этого женщина схватила нож и нанесла ранение обидчику в область живота.

Тогда оба сразу пришли в себя. Однако вызывать скорую помощь не стали. Лишь к утру потерпевший согласился, что необходимо обратиться к врачам. У него диагностировали проникающее колото-резаное ранение с повреждением желудка и развитием фибринозно-гнойного перитонита.

В суде женщина заявила о раскаянии и попросила не наказывать ее строго. Потерпевший также отказался от претензий к ней и сообщил, что простил сожительницу.

Карагандинка была признана виновной по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 4 года. В течение всего этого срока осужденная должна ежегодно по 100 часов трудиться на общественных работах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985730-karagandinka-na-pochve-revnosti-udarila-nozhom-molodogo-muzha/