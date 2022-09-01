Женщина попала в больницу после конфликта с рабочим в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: almaty_kris_p

В социальных сетях появилось видео конфликта в Кунаеве, который заканчивается тем, что мужчина бьет женщину. Полицейские прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дачные войны. Капшагай. "Алтын-Алма". Мужчина под конец ударил женщину", - говорится в подписи к опубликованному видео.

На кадрах запечатлен разговор на повышенных тонах. Спор заканчивается ударом женщины одним из участников конфликта.

МВД РК в своем официальном Telegram-канале прокомментировало инцидент. Выяснилось, что он произошел 29 августа на территории дачного кооператива "Алтын-Алма" в городе Кунаеве.

"Конфликт произошел между работником частной организации по предоставлению питьевой воды и жителями на почве образовавшейся задолженности.

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. В результате 60-летняя жительница госпитализирована в центральную городскую больницу", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники УП Кунаева проводят необходимые процессуальные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985619-zhenschina-popala-v-bolnitsu-posle-konflikta-s-rabochim-v-almatinskoy-oblasti/