Несуществующие дома сдавали на побережье Бухтарминского водохранилища

Иллюстративное фото: instagram.com/goluboizaliv

21-летнего жителя Усть-Каменогорска задержали по подозрению в мошенничестве. Правоохранители считают, что он обманул несколько человек, сдавая им несуществующие дома на побережье Бухтарминского водохранилища, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, в отдел полиции района Алтай обратилась 56-летняя жительница Усть-Каменогорска. Она рассказала, что через сайт объявлений сняла домик на побережье Бухтарминского водохранилища. Однако ее обманули и завладели 50 тыс. тенге.

Стражи порядка выяснили, что по аналогичной схеме лишились своих денег еще 32 и 34-летние жительницы областного центра. Общая сумма составила 48 тыс. тенге.

В результате принятых мер сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Усть-Каменогорска.

По данным фактам начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 и ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985508-nesuschestvuyuschie-doma-sdavali-na-poberezhe-buhtarminskogo-vodohranilischa/