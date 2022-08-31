Опекунов обвинили в издевательстве над детьми в Алматинской области

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Супругов, воспитывающих детей в детском доме семейного типа близ Алматы, уличили в рукоприкладстве над подростком. В ситуацию вмешались местные власти и правоохранители. Факт прокомментировали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах женщина во дворе дома запускает тапочек в юношу, а потом ловит его и бьет по голове, телу. На подростка также замахивается длинной палкой взрослый мужчина.

Автор поясняет, что действие происходит в селе Байсерке Илийского района, а в кадре запечатлена супружеская пара и несколько детей, которые живут в детском доме семейного типа.

"Издевательство женщиной, взявшей на попечительство детей из детдома", - указывается в подписи к видео.

В ДП Алматинской области сообщили, что информация об избиении воспитанников детдома поступила в органы опеки и попечительства. По факту организована проверка.

"По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали проверку. Сейчас воспитанников на время передали в детский дом.

Собранный по факту материал, предусмотренный ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), направлен на рассмотрение в суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь дополнили, что специально созданная комиссия решает вопрос о лишении супругов опеки над детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985439-opekunov-obvinili-v-izdevatelstve-nad-detmi-v-almatinskoy-oblasti/