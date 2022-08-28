Водитель Lexus устроил беспредел на дороге в ВКО

Кадр из видео очевидца: ДП ВКО

21-летнего водителя автомобиля марки Lexus наказали за нарушение правил дорожного движения, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции ВКО.

Автомобилист на оживленной улице устроил дрифт. Из-за опасных трюков водителя Lеxus остальные участники движения остановились. Все это попало в объектив камеры очевидца.

В полиции сообщили, что инцидент произошел накануне, 27 августа. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

В отношении молодого человека составили протокол сразу по пяти статьям Кодекса РК об административных правонарушениях.

Напомним, на днях в Атырауской области водитель Lexus попал в ДТП. На своем внедорожнике он сбил верблюда - животное погибло на месте. Водителя привлекли к ответственности. Кроме того, стражи порядка устанавливали личность владельца верблюда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985255-voditel-lexus-ustroil-bespredel-na-doroge-v-vko-video/