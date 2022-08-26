Lexus врезался в верблюда в Атырауской области

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Авария с участием верблюда произошла на участке трассы "Доссор-Атырау" в Атырауской области, сообщается в официальном Telegram пресс-службы МВД Казахстана.

По информации стражей порядка, дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 24 августа, вечером.

Примерно в 21:30 автомобиль марки Lexus столкнулся с верблюдом.

В результате аварии от полученных травм животное погибло на месте.

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Кроме того, 39-летний водитель иномарки привлечен к административной ответственности.

Также в полиции сообщили, что стражи порядка устанавливают владельца погибшего верблюда.

Водителей полицейские призвали быть бдительными на дорогах.

Напомним, на днях минивэн марки Toyota Estima перевернулся на трассе в Актюбинской области. В результате аварии погибли три человека, еще трое попали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984887-lexus-vrezalsya-v-verblyuda-v-atyrauskoy-oblasti/