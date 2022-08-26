Неизвестный заявил о бомбе в зданиях судов в Алматы и Алматинской области (видео)
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Здания судов "заминировали" в Алматы и Алматинской области, разославший письма мужчина выдвинул ультиматум властям, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Казахстана.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, некий мужчина прислал письмо на электронную почту районных и городского суда Алматы, а также областного суда Алматинской области и специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане с сообщением о заложенной бомбе.
"Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям", - говорится в сообщении.
По последней информации ДП Алматы, информация о бомбе не подтвердилась.
Всего, по данным МВД, в этом году полицейские выезжали по сообщениям о заложенных бомбах 140 раз. По ложным сообщениям об акте терроризма возбуждено 101 уголовное дело.
С начала года за "минирование" осуждены 11 человек, 6 из них лишились свободы. В некоторых случаях "бомберы" находятся за границей.
"По мере получения данных от зарубежных партнеров через Генеральную прокуратуру РК инициируются международные следственные поручения в правоохранительные органы зарубежных стран. Такие поручения направлены в Россию, Швейцарию, Малайзию и Украину", - говорится в сообщении МВД.
Напомним, 24 августа поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях судов в Актобе. На местах происшествия работали саперы, однако ничего не обнаружили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985057-neizvestnyy-zayavil-o-bombe-v-zdaniyah-sudov-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti-video/