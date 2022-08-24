Операцию по розыску подозреваемого в убийстве проводят в Костанайской области

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В ДП Костанайской области прокомментировали появившуюся информацию о том, что на территории Денисовского района проводится операция по розыску подозреваемого в убийстве, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 22 августа в 11.00 часов в селе Глебовка Денисовского района в своем доме было обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 60-летний мужчина.

"С целью его задержания проводятся розыскные мероприятия в местах возможного пребывания подозреваемого", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Жезказгане спор за имущество бывших бизнес-партнеров закончился убийством. Тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в квартире одного из домов. Подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984543-operatsiyu-po-rozysku-podozrevaemogo-v-ubiystve-provodyat-v-kostanayskoy-oblasti/