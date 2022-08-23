Спор за имущество бывших бизнес-партнеров закончился убийством в Жезказгане

Место преступления. Кадр из видео: МВД РК

22 августа в квартире одного из домов в Жезказгане было обнаружено тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением. В убийстве полицейские подозревают его бывшего бизнес-партнера. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, 22 августа в дежурную часть УП Жезказгана поступило сообщение о том, что в квартире двухэтажного жилого дома обнаружено тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

Стражи порядка по "горячим следам" задержали 60-летнего подозреваемого в убийстве.

Он пояснил, что погибший был его партнером по бизнесу. Потом они общее дело закрыли, а имущество разделили. На этой почве между ними и возник конфликт, который длился в течение нескольких лет.

"Подозреваемый пояснил, что находился в гараже и чистил охотничье ружье. В этот момент он увидел вышедшего во двор партнера и выстрелил в него", - отметили в МВД.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984359-spor-za-imuschestvo-byvshih-biznes-partnerov-zakonchilsya-ubiystvom-v-zhezkazgane/