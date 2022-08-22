Видео с бегущими силовиками: появились подробности спецоперации в автоЦОНе Актобе

Кадр из оперативного видео: polisia.kz

Стали известны подробности спецоперации, недавно проведенной в автоЦОНе Актобе. Выяснилось, что полицейские разоблачили предполагаемую ОПГ, состоявшую из числа сотрудников учреждения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации МВД, разоблачена предполагаемая ОПГ, состоявшая из числа работников спецЦОНа, которые оказывали содействие гражданам в получении водительских удостоверений за вознаграждения в сумме 200 тысяч тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс сотрудники учреждения осуществляли беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, не подвергая их наружному досмотру металлоискателем.

При этом, по данным министерства, список привилегированных "клиентов" заранее формировался пособниками из числа гражданских лиц.

"Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки, который находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы.

Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения", - рассказали в МВД.

Здесь добавили, что при обыске в съемной квартире изъяты почти 6,7 млн тенге, 1800 долларов США, микро-наушники, микро-видеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое.

Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.

"В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший свою очередь во дворе спецЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой. В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы и проводятся следственные действия", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с бегущими в спецЦОН в Актобе силовиками. Тогда в МВД сообщили, что была пресечена незаконная деятельность по выдаче водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984233-video-s-beguschimi-silovikami-poyavilis-podrobnosti-spetsoperatsii-v-avtotsone-aktobe/