Видео с бегущими в спецЦОН в Актобе силовиками прокомментировали в МВД

Место событий. Кадр из видео: МВД РК

В соцсетях появилось видео с силовиками, бегущими ко входу административного здания. Отмечалось, что снято оно было накануне в актюбинском спецЦОНе. МВД РК в своем официальном Telegram-канале прокомментировало ролик.

"Автор говорит, что это было вчера в актюбинском спецЦОНе, около полудня. Похоже, кто-то плюнул мимо урны", - отмечается в подписи к опубликованному в социальных сетях видео.

В МВД прокомментировали ролик. В ведомстве сообщили, что полицейские Актюбинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами.

"В ходе проведения обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную роль каждого участника группы", - пояснили в МВД.

Здесь добавили, что по данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983982-video-s-beguschimi-v-spetstson-v-aktobe-silovikami-prokommentirovali-v-mvd/