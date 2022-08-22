Конфликт между болельщиками случился на турнире лиги Хабиба в Нур-Султане

Кадр из видео: Telegram-канал POLISIA.KZ

Полицейские предотвратили две потасовки на трибунах "Барыс-Арены" в Нур-Султане, где вчера проходил турнир лиги Хабиба Нурмагомедова, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, во время турнира между болельщиками дважды произошли стычки, однако полицейские быстро предотвратили развитие конфликта. В обоих случаях зачинщиков забрали в отделение полиции.

Напомним, вчера, 21 августа, экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Нур-Султан. Он посетил юбилейный турнир Eagle FC 50.

Победителем главного поединка турнира стал казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай - он завоевал титул чемпиона в полутяжелом весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984155-konflikt-mezhdu-bolelschikami-sluchilsya-na-turnire-ligi-habiba-v-nur-sultane-video/