Боец Дияр Нургожай завоевал титул лиги Хабиба Нурмагомедова

Дияр Нургожай. Фото: Eagle FC

Казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай победил в главном поединке турнира Eagle FC 50 в Нур-Султане и завоевал титул чемпиона в полутяжелом весе, передает NUR.KZ.

Встреча стала основным событием большого вечера единоборств от промоушена, владельцем которого является именитый Хабиб Нурмагомедов. Нургожаю противостоял Константин Андрейцев (Россия).

Первый раунд прошел в обоюдных атаках. Бойцам удалось провести тейкдауны, а также донести до цели акцентированные удары. Во втором казахстанец завладел преимуществом. Нургожай потряс оппонента, перевел поединок в партер, но воспользоваться преимуществом не смог - Андрейцев выстоял.

Третью пятиминутку бойцы провели исключительно на настиле клетки. Ситуацию контролировал казахстанский боец. Однако завершить досрочно бой Нургожай не смог. Андрейцев достаточно хорошо защищался, продержавшись до гонга.

Четвертый раунд оказался уже не таким однозначным. И Нургожай, и Андрейцев провели несколько хороших эпизодов. Россиянин попытался провести удушающий, а казахстанский боец в партере предпринял попытку серией ударов поставить в противостоянии точку. Концовка же осталась за соперником Нургожая, который отлично отработал в партере.

В пятом раунде повторился сценарий третьего. Казахстанец захватил инициативу на настиле клетки. И все пять минут держал позицию, не давая сопернику переломить ход. В итоге Нургожай победил решением судей и завоевал титул Eagle FC в полутяжелом весе, став первым казахстанцем, кому удалось выиграть пояс данного промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984150-boets-diyar-nurgozhay-zavoeval-titul-eagle-fc/