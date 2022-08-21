Хабиб Нурмагомедов прибыл в Нур-Султан

Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Нур-Султан и сделал обращение к жителям Казахстана, передает NUR.KZ.

Сегодня, 21 августа, в столице Казахстана состоится юбилейный турнир Eagle FC 50, что и является главной целью визита именитого бойца.

"Нур-Султан, конечно, очень сильно изменился за последние пять-шесть лет, сюда я прилетаю не первый раз и каждый раз видны изменения.

Удачи и здоровья всем жителям Казахстана! Увидимся на "Барыс-Арене", где пройдет большой юбилейный турнир",- написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Добавим, что в главном поединке предстоящего турнира казахстанский боец Дияр Нургожай будет биться против Константина Андрейцева (Россия). Они разыграют чемпионский титул организации в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984124-habib-nurmagomedov-pribyl-v-nur-sultan/