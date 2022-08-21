"Мы скоро утонем в жестокости и равнодушии": женщину избили на глазах у людей в Талдыкоргане (видео)

Кадр из видео. Источник: instagram.com/gres_info

В центре Талдыкоргана сняли на видео мужчину, жестоко избивающего взрослую женщину. Видео вызвало резонанс и привлекло внимание полицейских, которые сейчас пытаются установить участников конфликта. Инцидент прокомментировали в ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео инцидента распространяется в соцсетях, в частности, оно опубликовано в паблике gres_info в Instagram. На кадрах мужчина средних лет подходит к сидящей на ступенях женщине, которую он пинает коленом и ногой. Затем бьет ее по голове, хватает и волочит по бетонному крыльцу.

"Мужчина избил женщину прямо на глазах очевидцев в Талдыкоргане. Очевидцы сняли на видео произошедшее и попросили полицию вмешаться. Прохожие не помогли женщине", - говорится в описании видео.

Видео вызвало общественный резонанс. Казахстанцы возмутились действиями мужчины, а также равнодушием прохожих, оказавшихся свидетелями жестокого избиения.

"Мы скоро утонем в жестокости и равнодушии", "Действительно. И все равнодушно шагают по своим делам", "Боже, почему люди так равнодушны", - пишут в комментариях к посту.

Между тем в полиции сообщили, что видео изучается. Как установили правоохранители, действие происходило вечером в центре Талдыкоргана.

"Выяснилось, что происшествие имело место 20 августа на улице Кабанбай батыра, близ улицы Акын Сара. Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. В связи с чем по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

Для того, чтобы ускорить поиски полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по телефонам: 8 702 807 9427 либо 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984132-my-skoro-utonem-v-zhestokosti-i-ravnodushii-zhenschinu-izbili-na-glazah-u-lyudey-v-taldykorgane-video/