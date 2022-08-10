Машины-двойники нашли в Алматы (видео)

Кадр из видео: Polisia.kz

Очередные автомобили-двойники с одинаковыми госномерами и документами выявили полицейские на дорогах Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В поле зрения правоохранителей попали машины марки Toyota Estima, находящиеся на российском учете.

Командир специализированного батальона УМПС Жанибек Ускембаев рассказал о задержании одного из двойников.

"Экипажем нашего подразделения сначала была задержана одна из машин-двойников. Далее с помощью автоматизированной информационной системы “Қорғау – Опасный водитель” установлено, что на дорогах города колесит еще один идентичный транспорт с одинаковыми госмерными знаками и документами, соответственно", - сообщил он.

По словам полицейского, второй минивэн тоже удалось найти и задержать.

Оба водителя утверждают, что приобретали свои автомобили легально и недоумевают, как такое могло произойти.

По словам Ускембаева, машины-двойники отправились на штрафстоянку. Тем временем в районном управлении полиции по данному факту начато официальное разбирательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982554-mashiny-dvoyniki-nashli-v-almaty-video/