Вынесен приговор по делу о многомиллионных хищениях субсидий в Костанайской области

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В Костанайской области окончено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе. Вынесен приговор. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"В феврале 2021 года директор ТОО "Агропром Trade 2030" заключил с главами, должностными лицами и сельхозтоваропроизводителями Костанайской области договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля", - сообщил пресс-секретарь АФМ Алибек Абдилов.

Он отметил, что на основании данных документов в региональное управление сельского хозяйства были поданы переводные заявки об оплате причитающихся субсидий на возмещение затрат при приобретении семян картофеля.

"Установлено, что фактически данные сельхозтоваропроизводители семена картофеля в ТОО никогда не приобретали и выращиванием картофеля никогда не занимались.

Кроме того, некоторые из них являются бездействующими хозяйствами, а крестьянские хозяйства занимаются только уборкой пшеницы.

За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты обещали сельхозтоваропроизводителям вознаграждение, но после получения субсидий вознаграждение в сумме 1,5 млн тенге получил глава только одного крестьянского хозяйства", - рассказал пресс-секретарь ведомства.

По словам Алибека Абдилова, по вышеуказанным фактам за период июнь-июль 2021 года возбуждено пять уголовных дел с общим ущербом государству в размере 96 млн тенге.

В итоге директор ТОО "Агропром Trade 2030" признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Он также лишен права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет.

Отбывать наказание осужденный должен будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980810-vynesen-prigovor-po-delu-o-mnogomillionnyh-hischeniyah-subsidiy-v-kostanayskoy-oblasti/