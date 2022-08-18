"Закрыл рот, повалил на землю": озвучены подробности нападения на девушку в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На днях жительница южной столицы заявила, что на нее на улице напал незнакомец. Подозреваемого задержали. Жертва нападения в Алматы рассказала подробности инцидента, сообщается в официальном Telegram-канале Polisia.kz.

Потерпевшая рассказала, что 15 августа возвращалась домой, когда на нее напали.

"Проживаю я в садоводческом товариществе, прошла буквально 300 метров. В этот момент я услышала шаги, достаточно быстрые, и интуитивно почувствовала что-то неладное. Хотела посмотреть, повернулась, там был мужчина, неизвестный мне. Он резко подбежал, закрыл мне рот рукой, повалил на землю. Начал бить сильно по голове, бровь рассек, по лицу бил" - сообщила жертва нападения.

По ее словам, неизвестный нанес ей примерно 5 ударов, а после убежал.

"В РУВД я написала заявление. И вот сегодня, 18-го числа, он пойман. Я очень благодарна и признательна полиции за быстрые действия, которые были произведены. Я очень рада, что его поймали. Потому что такое не должно оставаться безнаказанным", - сказала она.

Напомним, что сегодня стражи порядка сообщили о поимке предполагаемого нападавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983747-zakryl-rot-povalil-na-zemlyu-ozvucheny-podrobnosti-napadeniya-na-devushku-v-almaty/