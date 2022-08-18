"Хотел с ней познакомиться": напавший на алматинку мужчина объяснил свои действия (видео)

Задержанный. Кадр из видео: Telegram-канал POLISIA.KZ

Полицейские Алматы задержали мужчину, который напал на незнакомую девушку и избил ее. Он заявил, что сначала хотел просто познакомиться с девушкой, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Задержанный - житель Алматинской области 1986 года рождения.

"Подозреваемый, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, беспричинно, цинично избил женщину. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.

Сам мужчина дал признательные показания, но заявил, что "все было, как в тумане".

"Все честно было, как в тумане. Я напал на девушку без какого-то умысла, даже места не помню. Но был в адеквате я, не пьяный, нормально все было.

Хотелось с ней сначала познакомиться, но очень тяжелый сейчас период, может быть, нервы или что. Получилось так, что, когда я опомнился, что я, оказывается, ее уже два раза ударил. Я потом испугался и убежал.

Сейчас я полностью признаю свою вину, но все это было не намеренно", - объяснил свои действия задержанный.

Напомним, накануне 28-летняя алматинка рассказала в соцсетях, что незнакомый мужчина напал на нее недалеко от дома. По словам девушки, незнакомец ударил ее по голове и рассек ей бровь.

В полиции, комментируя инцидент, сообщали, что ход расследования этого дела взят на контроль руководством ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983698-hotel-s-ney-poznakomitsya-napavshiy-na-almatinku-muzhchina-obyasnil-svoi-deystviya-video/