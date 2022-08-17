Ударил по голове и убежал: незнакомец напал на 28-летнюю девушку в Алматы

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Жительница Алматы сообщила, что на нее на улице напал незнакомый мужчина. Он рассек девушке бровь и убежал. Расследование происшествия взяли на контроль в департаменте полиции мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Потерпевшая алматинка сама рассказала о нападении. Ее слова были опубликованы в одном из городских Instagram-сообществ.

Как сообщила девушка, незнакомый мужчина напал на нее недалеко от дома.

"Начал бить по голове. Рассек бровь. И потом убежал в том направлении, откуда пришел. В полицию обратилась сразу, но до сих пор не проверили камеры, я запомнила, как он выглядит, у меня даже никто про это не спросил. Боюсь, что хотят замять это дело", – сообщила потерпевшая.

Тем не менее в Департаменте полиции города Алматы сообщили, что ход расследования взят на контроль руководством ДП.

"Назначена судебная медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК "Хулиганство". Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 16 августа на территории Медеуского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983617-udaril-po-golove-i-ubezhal-neznakomets-napal-na-28-letnyuyu-devushku-v-almaty/